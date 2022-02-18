РИАМО - 18 фев. Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны найдут повод ввести очередные санкции против РФ, сообщает Nation News.

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин отметил, что западные страны преследуют цель затормозить экономическое развитие России и Белоруссии. Для этого они применяют методы недобросовестной конкуренции.

«Санкции будут вводить в любом случае: есть какой-то повод сегодня, вот, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден. Потому что цель в другом: цель затормозить развитие, в данном случае России или Белоруссии», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что, преследуя эту цель, руководство западных государств активно ищет поводы для введения ограничений.

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