РИАМО - 18 фев. В столице с 9 часов 19 февраля и до конца дня ожидаются сильные порывы ветра до 15-18 м/с, пройдут мокрый снег и дождь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от других машин, избегать внезапных перестроений, обгонов, опережений. Не рекомендуется оставлять автомобиль под деревьями.

Пешеходам также напомнили о мерах предосторожности. Следует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не стоит укрываться под деревьями. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра.

Жителей призвали быть внимательными и осторожными.

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