РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. В Балашихинскую торгово-промышленную палату (ТПП) вступили четыре новых предприятия, сообщил председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Решение об этом было принято в пятницу на расширенном заседании совета Балашихинской ТПП, которое прошло в режиме ВКС.

По словам президента ТПП Анатолия Шестакова, теперь в их команду входит 168 организаций - от индивидуальных предпринимателей до больших акционерных обществ – заводов, которые дают работу сотням жителей округа, пополняют местный и областной бюджет.

Шестаков отметил, что несмотря на несколько лет пандемии и значительного снижения объемов по ряду предприятий, ситуация в Балашихе постепенно выправляется и многие производители задумываются расширять рынки сбыта своей продукции, выводить их не только в другие регионы, но и на международный рынок.

«У нас есть запрос по работе с Республикой Беларусь. Мы готовы по запросу предпринимателей устроить ознакомительный тур к нашим соседям, в том числе, с организацией встреч с руководителями исполнительных органов власти», - добавил Шестаков.

В ходе заседания Ефимов представил предпринимателям отчет о работе комитета по бюджету, о своей работе на избирательном округе в 2021 году и ответил на вопросы членов ТПП.

«У нас сложились конструктивные отношения с торгово-промышленной палатой Балашихи. В ушедшем году мы провели целый ряд совместных мероприятий: рассказывали о помощи государства предпринимателям в период пандемии новой коронавирусной инфекции, знакомили с налоговыми льготами, которыми может воспользоваться бизнес в Подмосковье», - отметил парламентарий.

Он добавил, что один из совместных проектов, который готовится, – это школа финансовой грамотности для учащихся колледжей и техникумов. У ребят есть запрос на получение информации, как стать самозанятым, продвинуть свой бизнес, какие налоги должен платить молодой предприниматель.

Ефимов поблагодарил Анатолия Шестакова и всех членов ТПП за сотрудничество и возможность принять участие в расширенном заседании.