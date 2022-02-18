РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Председатель РОО «РосМолСпорт Московской области» и люберецкий экстремал Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» встретился с учениками школы №18 в Красногорске, сообщил спортсмен порталу «РИАМО в Люберцах».

Мероприятие состоялось в рамках всероссийского проекта Российского Движения Школьников. Организовано оно было ОФСОО «Федерация силового экстрима России», РОО «РосМолСпорт Московской области» и МБОУ СОШ №18 Красногорска при поддержке компании «Кухонный Двор». Агаджанян ответил на вопросы ребят и рассказал, как спорт помог ему встать с инвалидной коляски после серьезной травмы и полностью восстановиться.

«Я не ожидал такого большого интереса со стороны школьников! Дети оживленно задавали вопросы и с большим вниманием и вовлеченностью общались всю встречу. Ребята пообещали мне заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Они были в восторге! Интерес к встрече был настолько большим, что организаторам пришлось пустить еще несколько классов в актовый зал», - сказал Агаджанян.

В конце мероприятия экстремал-общественник из Люберец выполнил несколько популярных номеров экстремального силового шоу: надул до разрыва несколько медицинских грелок и скрутил в трубочку сковороду.