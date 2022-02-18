РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Председатель РОО «РосМолСпорт Московской области» и люберецкий экстремал Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» встретился с учениками школы №18 в Красногорске, сообщил спортсмен порталу «РИАМО в Люберцах».
Мероприятие состоялось в рамках всероссийского проекта Российского Движения Школьников. Организовано оно было ОФСОО «Федерация силового экстрима России», РОО «РосМолСпорт Московской области» и МБОУ СОШ №18 Красногорска при поддержке компании «Кухонный Двор». Агаджанян ответил на вопросы ребят и рассказал, как спорт помог ему встать с инвалидной коляски после серьезной травмы и полностью восстановиться.
В конце мероприятия экстремал-общественник из Люберец выполнил несколько популярных номеров экстремального силового шоу: надул до разрыва несколько медицинских грелок и скрутил в трубочку сковороду.
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