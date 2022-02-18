РИАМО - 18 фев. Объявлен электронный аукцион по аренде земельного участка под служебные гаражи. Торги организовали комитет по конкурентной политике Московской области/ГКУ «Региональный центр торгов» и администрация Наро-Фоминского округа, сообщает пресс-служба комитета.

Площадь участка составляет 3,1 тыс. кв. м. Земля в Наро-Фоминске предлагается в аренду на 13 лет и 2 месяца, годовая аренда составит 250 148,3 рубля.

Участок отлично подойдет для размещения гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, а также транспортных средств общего пользования. Он расположен в 5 км от центра города, в 300 м проходит Киевское шоссе.

Земельный участок окружен коммерческой застройкой – объектами придорожного сервиса и торговли.

Заявки на аукцион принимаются до 31 марта на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (номер процедуры 21000004710000000197). Аукцион состоится 4 апреля.

Детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

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