РИАМО - 18 фев. На конец 2021 года в городских округах Подмосковья было открыто свыше 50 новых площадок для выгула собак. В ближайшие 2 года в регионе их число планируется увеличить в 2 раза, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Места, где появятся новые площадки, администрации муниципалитетов области согласовывают с жителями.

Также вопрос со строительством площадок для выгула собак жители могут решить с помощью инициативного бюджетирования. Так сделали жители городского округа Подольск.

«Граждане обратились в администрацию городского округа с просьбой построить в парке «Дубрава» площадку для выгула собак, так как там не предусмотрено специальной зоны для домашних животных, из-за чего возникают конфликты между собачниками и остальными гражданами. В итоге проект реализовали в рамках инициативного бюджетирования», - отметил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Он пояснил, что 1% от стоимости объекта составили инициативные взносы горожан, свыше 72% - региональное финансирование, а также более 26% поступило из бюджета округа.

Максимович добавил, что данному примеру последовали и другие жители муниципалитета. В ближайшее время подобная площадка появится в микрорайоне Львовский. Инициаторами также стали жители.

«Важно, что все проекты, которые реализуются в рамках инициативного бюджетирования, в том числе и площадки для выгула собак, контролируют как депутаты, так и сами жители. Начиная с проектирования и заканчивая сдачей объекта. В результате получается объект, который жителям нравится и который они хотели», - уточнил депутат.

Жителям Подмосковья напомнили о правилах выгула собак в парках>>