РИАМО - 18 фев. Черемушкинский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия в отношении двух уроженцев Таджикистана, которые напали на полицейских в столичном метрополитене. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

На станции метро «Тульская» 17 февраля двое мужчин напали на сотрудников правоохранительных органов после требования пройти в комнату полиции для установления личности. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

«По подозрению в совершении преступления на месте был задержан молодой человек 2000 года рождения, ему предъявлено обвинение. В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки установлено местонахождение второго подозреваемого 2003 года рождения, он задержан», - сказала Иванова.

Также полиция выявила, что обвиняемые находились на территории России нелегально, но работали в различных коммерческих организациях. Кроме того, они проживали в арендованной квартире в столице.

Московские следователи выделили отдельно материалы, которые направлены на привлечение к административной ответственности работодателей и лиц, сдавших мужчинам жилье.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры города, фигурантов дела арестовали до 17 апреля.

Нападение на полицейских в столичной подземке. ВИДЕО>>