РИАМО - 18 фев. Заболевание коронавирусной инфекцией может привести к постковидному синдрому. В результате у человека могут возникнуть серьезные отклонения в здоровье, если вовремя не начать лечение, сообщает «Вечерняя Москва».

Вакцинация может помочь избежать тяжелого восстановления после заражения Covid-19. Если синдром все же проявил себя, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

«Людям с постковидным синдромом, конечно же, нужно обращаться за медпомощью. Хотя бы по той причине, что этот синдром может привести к достаточно серьезным отклонениям в здоровье — вплоть до инвалидности», – отметил врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, постковидный синдром приводит к потере работспособности и снижению качества жизни. Выработанных методов лечения этого состояния нет, потому что каждый пациент отмечает особые симптомы.

Справиться с постковидным синдромом помогает вакцинация и ревакцинация.

«Во всяком случае уже в конце 2020 года, когда началась массовая вакцинация в Европе и у нас, мы ни один раз отмечали, что вакцинация резко уменьшает проявление постковидного синдрома, а иногда приводит к скорому выздоровлению», – подчеркнул врач.

Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах. На выбор представлены несколько отечественных препаратов.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>> ​