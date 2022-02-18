РИАМО - 18 фев. Заболевание коронавирусной инфекцией может привести к постковидному синдрому. В результате у человека могут возникнуть серьезные отклонения в здоровье, если вовремя не начать лечение, сообщает «Вечерняя Москва».
Вакцинация может помочь избежать тяжелого восстановления после заражения Covid-19. Если синдром все же проявил себя, необходимо обратиться за помощью к специалистам.
По его словам, постковидный синдром приводит к потере работспособности и снижению качества жизни. Выработанных методов лечения этого состояния нет, потому что каждый пациент отмечает особые симптомы.
Справиться с постковидным синдромом помогает вакцинация и ревакцинация.
«Во всяком случае уже в конце 2020 года, когда началась массовая вакцинация в Европе и у нас, мы ни один раз отмечали, что вакцинация резко уменьшает проявление постковидного синдрома, а иногда приводит к скорому выздоровлению», – подчеркнул врач.
Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах. На выбор представлены несколько отечественных препаратов.
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