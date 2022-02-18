РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Двое мужчин украли мобильный телефон из кармана куртки жителя Балашихи, злоумышленников задержали и заключили под стражу, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 34-летнего местного жителя. Он сообщил, что возле одного из домов на улице Агрогородок у него из кармана куртки был похищен мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 27 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны местные жители 2004 и 2005 г.р.

По данному факту дознавателем отделения дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Железнодорожным городским судом злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.