РИАМО - 18 фев. В ближайшее время планируется начать реконструкцию крупнейшего столичного кордодрома, который расположен на улице Красного Маяка. Там появятся площадки для дронов и воздушного боя, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что несколько поколений горожан учились на этой площадке собирать и запускать летательные аппараты.

«Кордодром находится рядом со спорткомплексом, полузаброшенным футбольным полем и остатками фундамента лыжной базы. Сначала расчистим территорию и объединим все объекты в единое пространство», - написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, на кордодроме будут сделаны несколько площадок: для скоростных и гоночных моделей, пилотажных моделей, воздушного боя и для гоночных дронов.

Там можно будет проводить соревнования и массовые мероприятия. Для них будут построены боксы, трибуны и сцену, добавил мэр.

«А для учебы, создания и ремонта авиамоделей - одноэтажный павильон с конференц-залом и библиотекой», - заключил столичный градоначальник.

Кордодром — это асфальтированная или бетонированная круглая площадка, которая обнесена проволочной сеткой и предназначена для испытаний кордовых авиамоделей.

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