РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. У жильцов дома №36Б по Академике Каргина в городском округе Мытищи из кранов течет ржавая вода, сообщила «РИАМО в Мытищах» жительница дома Наталия.

Она отметила, что жильцы дома регулярно сталкиваются с этой проблемой.

«Бьемся с управляющей компанией, они перекладывают ответственность на водоканал. Как говорит УК, в доме №105 такие же проблемы», - сказала Наталия.

По словам жительницы, с начала года ржавая вода течет из кранов жильцов дома почти каждое воскресенье.