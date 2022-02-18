РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. В Пестовском парке подмосковной Балашихи в пятницу состоялась акция в поддержку российского лыжника Александра Большунова и всей национальной олимпийской сборной, волонтеры Молодежного центра «Мы вместе» раздали жителям ленточки с триколором, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Несмотря на то, что российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Пекине без флага и гимна своей страны, они с гордостью поднимаются на пьедестал за заслуженными наградами. 19 февраля состоится важная лыжная гонка — 50 км свободным стилем, участником которой станет триумфатор этой зимней Олимпиады Александр Большунов.

Все желающие жители Балашихи могли присоединиться к акции #БежимсБольшуновым и пробежать свою дистанцию в Пестовском парке, чтобы поддержать спортсменов.

«Сегодня в рамках акции в парке от молодежного центра «Мы вместе» мы раздали лыжникам ленточки с триколором, которые можно было повязать к своей экипировке. Поскольку сейчас сложилась такая ситуация, что наши спортсмены выступают на Олимпиаде без флага своей страны, данной акцией мы решили поддержать и Александра Большунова и всю олимпийскую сборную РФ», - сказала волонтер Молодежного центра «Мы вместе» 16-летняя Анастасия Душунина.

Житель микрорайона Железнодорожный Александр Лаптев пришел в парк вместе с 6-летним сыном Арсением, чтобы присоединиться к акции.

«Мы болеем за наших ребят, в частности за Александра Большунова. Пишем ему в соцсетях. Уверен, спортсмены всегда чувствуют нашу поддержку, тем более когда болельщики устраивают флешмобы, делают фотографии с лентой и выкладывают в соцсети с хештегом акции. Верим в наших спортсменов! Россия, вперед!» - сказал Лаптев.

Присоединиться к данной акции в парках Подмосковья можно также 19 февраля. Волонтеры будут ждать участников с 8:00 до 12:00.

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