РИАМО - 18 фев. Российский президент Владимир Путин отдал приказ врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно отправиться в Ростовскую область и помочь в размещении беженцев из ЛДНР, сообщает Федеральное агентство новостей.

Бежавших с территорий ЛНР и ДНР необходимо обеспечить горячим питанием, медицинской помощью и другими необходимыми вещами.

Ранее власти ДНР и ЛНР заявили, что в самопровозглашенных республиках началась массовая эвакуация жителей в РФ. После этого в центре Донецка прогремел взрыв. Инцидент произошел в нескольких десятках метров от здания правительства непризнанной республики.

По данным СМИ, рядом со зданием правительства взорвался автомобиль начальника народной милиции республики.

Также ранее Путин поручил выделить по 10 тыс. рублей каждому человеку, прибывающему в Ростовскую область из ДНР и ЛНР.

Песков раскрыл детали переговоров Путина и Макрона о признании ДНР и ЛНР>>