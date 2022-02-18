РИАМО - 18 фев. Фермеры Подмосковья и селхозорганизации могут обратиться в Минмособлимущество для заключения договора на получение земельного участка. Они могут получить в аренду землю, которая находится в государственной или муниципальной собственности, без проведения аукциона, сообщает пресс-служба министерства.

Предоставление земли ведется по программе господдержки для ведения сельского хозяйства или иной деятельности, которая с ним связана. Договор заключается на срок до 5 лет.

Подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов можно на региональном портале госуслуг. Для этого необходимо авторизоваться на портале и найти услугу «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Московской области, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов».

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, в аренду без торгов в 2021 году был передан 51 земельный участок на территории Подмосковья. Их общая площадь превысила 2,5 тыс. га. Благодаря им 29 предприятий смогли расширить свое сельскохозяйственное производство.

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