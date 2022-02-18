РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 фев. В пятницу в Щелковской художественной галерее прошло открытие выставок «Страницы лоскутного альбома» и «Фестиваль цветов», передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Хочу отметить декоративно-прикладную выставку, здесь действительно есть на что посмотреть, оценить. Очень интересные работы, видно что мастера с душой подходили к своим творениям. Для декоративно-прикладного искусства это очень высокий уровень подачи», - сказал директор галереи Александр Беглов.

На выставке «Страницы лоскутного альбома» показаны работы, представляющие традиционный и современный взгляд на лоскутное шитье. На ежегодном выставочном проекте «Фестиваль цветов» представлены работы художников городского округа Щелково и других городов Подмосковья выполненные в различных техниках — живописи, скульптуре, витраже. Обе выставки продлятся до 13 марта.

Кроме того, для гостей мероприятия прошел концерт с участием преподавателей и юных учеников детской школы искусств им. Ю.А. Розума.

«Занимаюсь музыкой два года, выступаю уже не первый раз, но сейчас немножко волнуюсь. До начала концерта посмотрела выставки мне очень понравилось, интересные и необычные работ много красок и хорошего настроения», - сказала одна из участниц концерта Елена Сидоренко.