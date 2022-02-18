РИАМО - 18 фев. В Московской области сформирована делегация для участия в XXI молодежных Дельфийских играх России, которые пройдут с 22 по 27 апреля в Красноярском крае, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Областная комиссия рассмотрела 94 заявки (169 детей) из 20 муниципальных образований Московской области и Москвы. В итоге были отобраны 18 участников и 2 коллектива, которые выступят в 14 номинациях.

В частности, они продемонстрируют свои таланты в игре на балалайке, классической гитаре, скрипке, в академическом и эстрадном пении, изобразительном искусстве и других творческих направлениях.

Свое мастерство продемонстрируют участники, известные не только в Московской области и регионах России, но и за рубежом.

В номинации «Народный танец» Подмосковье представит лауреат областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов ансамбль народного танца «Тропинка» из города Люберцы.

Эту команду высоко оценили в Великобритании, Болгарии, Иордании, Румынии, Испании и других странах.

Дельфийские игры – это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. Победители игр награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также дипломами.

На протяжении последних лет Московская область входит в тройку сильнейших команд Дельфийского рейтинга.

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