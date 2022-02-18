РИАМО - 18 фев. Московская область представила несколько региональных проектов в различных областях, которые могут быть размещены на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Смартека», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Задача сервиса «Смартека» – найти и объединить в себе лучшие решения социально-экономических задач. Своими наиболее успешными практиками на платформе обмениваются региональные управленческие команды, предприниматели и представители НКО.

«Подмосковье является одним из ключевых регионов-доноров «Смартеки» для тиражирования практик в области решения социально-экономических задач. На сегодняшний день на платформе уже опубликовано 43 подмосковные практики. Однако в области есть еще множество решений, которые могут быть представлены на этой платформе, востребованы и внедрены в других регионах России», - подчеркнула глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Опыт Подмосковья

Одной из подмосковных практик, которая может быть представлена на платформе АСИ, стали кросс-функциональные Smart-проекты, реализуемые в регионе. Эта управленческая практика для правительства области реализована на базе открытой платформы Redmine, куда внесены приоритетные для региона проекты. В системе глобальные проекты структурированы и разделены на подпроекты и подзадачи, которые делегируются ответственным исполнителям по матричному принципу.

Такой подход позволяет комплексно подойти к выполнению задач сразу всеми региональными ведомствами.

По словам Зиновьевой, аналогичный подход к решению задач внедрен в инвестиционном блоке региона.

«Мы разбили весь путь по реализации инвестиционного проекта на территории Подмосковья по блокам – от точки входа до ввода объекта в эксплуатацию и постановки его на учет. На каждом этапе инвестора сопровождает профильный отдел – по мерам предоставления поддержки работает одно ведомство, по строительству подключается другое и так далее», - рассказала Зиновьева.

Она отметила, что, несмотря на четкое разделение задач по профильным отделам, непосредственно с самим инвестором работает один менеджер. Такой подход позволяет облегчить и сконцентрировать в одном месте решение всех возможных вопросов бизнеса.

Также Мининвест Подмосковья презентовал для АСИ проект по внедрению комплексных услуг для малого и среднего бизнеса. В рамках этой практики в регионе предусмотрена возможность получения через одно обращение необходимых разрешений для начала ведения предпринимательской деятельности.

Помимо Мининвеста, свои практики для размещения на платформе «Смартека» представили другие министерства и ведомства Подмосковья. Презентованные проекты будут оценены экспертами АСИ и в дальнейшем могут пополнить базу «Смартеки» для тиражирования в других регионах.

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