РИАМО - 18 фев. В центре Донецка в Донецкой Народной Республике прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в нескольких десятках метров от здания правительства непризнанной республики, сообщает РИА Новости.

Ранее власти ДНР и ЛНР заявили, что в самопровозглашенных республиках началась массовая эвакуация жителей в РФ.

Информация о местах и времени сбора была опубликована на официальных ресурсах республик. В районах Донецка были обустроены пункты, где людей ждут автобусы.

Сейчас к выезду из города готовят воспитанников детских домов.

Народная милиция ДНР заявила, что на парковке у дома правительства республики был взорван легковой автомобиль УАЗ. На место происшествия отправились спасатели.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ выплатить единовременную денежную выплату всем беженцам из Донбасса, которые прибывают в Россию. Размер материальной поддержки составит 10 тыс. рублей.

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