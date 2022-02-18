РИАМО - 18 фев. Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов осудил поступок мигрантов, напавших на полицейских в столичной подземке, и призвал наказать их в соответствии с действующим законодательством, сообщает Газета.ru.

В то же время он отметил, что пресса часто акцентирует внимание на национальности преступников. В самом союзе действия подозреваемых осуждают.

«Естественно, они совершили преступление, причем такое, из ряда вон выходящее преступление, если нападают на сотрудников правоохранительных органов. Какая наша может быть реакция? Естественно, осуждение и требование от следственных и правоохранительных органов максимального наказания согласно действующему законодательству», – отметил Давлатов.

Он подчеркнул, что любой преступник должен быть наказан вне зависимости от его национальности и гражданства.

«Точно так же должны понести (наказание - ред.) все, невзирая на национальность и гражданство, кто нападает на врачей во время исполнения их служебных обязанностей. И те, кто просто нападает на граждан, совершает преступления», – добавил он.

На станции метро «Тульская» двое мужчин напали на правоохранителей после требования пройти в комнату полиции для установления личности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, за ходом его расследования следит столичная прокуратура.

Нападение на полицейских в столичной подземке. ВИДЕО>>