РИАМО - 18 фев. Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов осудил поступок мигрантов, напавших на полицейских в столичной подземке, и призвал наказать их в соответствии с действующим законодательством, сообщает Газета.ru.
В то же время он отметил, что пресса часто акцентирует внимание на национальности преступников. В самом союзе действия подозреваемых осуждают.
Он подчеркнул, что любой преступник должен быть наказан вне зависимости от его национальности и гражданства.
«Точно так же должны понести (наказание - ред.) все, невзирая на национальность и гражданство, кто нападает на врачей во время исполнения их служебных обязанностей. И те, кто просто нападает на граждан, совершает преступления», – добавил он.
На станции метро «Тульская» двое мужчин напали на правоохранителей после требования пройти в комнату полиции для установления личности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, за ходом его расследования следит столичная прокуратура.
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