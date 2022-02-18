РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. В Королеве общественники проверили работу катков на предмет оказания бесплатных услуг, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель комиссии по делам молодежи, патриотическому воспитанию, развитию спорта, туризма общественной палаты Виктория Осташева.

Сейчас погода не позволяет пользоваться катками, поэтому они закрыты, но будут работать вплоть до окончания заморозков.

«Мы проверили работу катков, посмотрели, действительно ли услуги оказываются бесплатно. На 6 из 8 катков кататься можно бесплатно», - сказала Осташева.

На постоянной основе бесплатно функционируют катки, расписание работы которых размещено на сайте: https://www.sportkorolev.ru. Такие катки работают на стадионе «Металлист», на спортплощадке в микрорайоне Текстильщик, на стадионе «Детский вымпел», на стадионе «Первомайский», на малом и большом катках на стадионе «Чайка».

Еще на двух катках существует платное посещение для массового катания и бесплатное посещение, когда проходят сеансы катания в рамках социальных программ «Добрый час» и «Активное долголетие».