РИАМО - 18 фев. Хоккейная сборная России победила команду из Швеции в полуфинале Олимпиады в Пекине. Спортсмены из РФ смогли выиграть в серии буллитов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Счет в матче был открыт на 21 минуте. Россиянин Антон Слепышев смог поразить ворота соперников. Шведы сравняли счет в третьем периоде.

Исход встречи был решен в серии буллитов. Россияне смогли одержать победу, благодаря чему команда вышла в финал Олимпийских игр.

Заключительный матч турнира состоится 20 февраля. Сборной России будут противостоять спортсмены из Финляндии.

Самое важное об Олимпиаде‑2022 смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>