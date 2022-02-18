РИАМО - 18 фев. После сильных снегопадов на улице образовались высокие снежные горки, на которых дети любят кататься. Некоторые из них выходят на дорогу, поэтому родителям стоит быть внимательными, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Иногда горки выходят на проезжую часть, а иногда – на железнодорожное полотно.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин отметил, что такие опасные участки спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы продолжают фиксировать на протяжении всей зимы.

«Отправляясь на вызов, по ходу следования, спасатели проводят мониторинг горок и отмечают места, где такие детские «аттракционы» совершенно неуместны. Информацию об опасных горках мы передаем в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований для принятия дальнейших мер по предотвращению несчастных случаев в данных местах», – сказал он.

Беловошин также добавил, что катание на несанкционированных горках несет в себе и другие опасности.

«Спуск может вести на лед водоемов, который с наступлением оттепелей стал рыхлым и непрочным и может не выдержать вес человека. По ходу спусков также могут встречаться всякого рода препятствия в виде деревьев, столбов, ограждений, опор линий электропередачи. Если склон высокий и крутой, то скорость при спуске, особенно на тюбинге, развивается очень большая, и, ударившись о препятствие, легко можно получить травму, не совместимую с жизнью», - отметил Беловошин.

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