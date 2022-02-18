РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Сотрудники комитета по делам молодежи администрации выявили нарушения в содержании входной группы жилого дома и детской площадки дома на улице Парковой в Подольске, обслуживающим организациям направили замечания, сообщает администрация городского округа.

Сотрудники комитета по делам молодежи и представители движения «Волонтеры Подмосковья» в пятницу проверили содержание входных групп жилых домов и состояние детской площадки у дома №57 на улице Парковой.

На некоторых этажах многоквартирного дома частично повреждена штукатурка и краска на стенах и потолках лестничной клетки. В рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды» в 2022 году запланирован ремонт подъездов этого дома.

Также проверили детскую игровую площадку на улице Парковой у дома №57 и 57А. Выявили, что детская площадка не очищена от снега, игровая зона имеет повреждения. На информационном стенде предоставлена устаревшая информация для жителей на сегодняшний день.

Дом обслуживает управляющая организация МУП «ЖПЭТ-2». Содержание детской игровой площадки входит в зону ответственности компании ООО «Азимут». Управляющие компании отвечают за чистоту дворовых территорий и своевременную уборку снега многоквартирных домов. Все замечания направили обслуживающим организациям района.

Ранее в своем обращении губернатор Подмосковья отметил, что качественное выполнение ремонта подъездов - это одна из приоритетных задач на сегодняшний день.