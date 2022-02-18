РИАМО - 18 фев. После оплаты штрафа в 250 тыс. рублей управляющая компания очистила от опасных сосулек четырехэтажный дом в Лобне. Он находится по адресу: улица Циолковского, дом №1, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Огромные сосульки стали причиной обращения жителей дома в Госжилинспекцию. Контрольная проверка установила, что в отведенный срок организация очистила кровлю от угрожающих ледяных свесов.

«Сложная зима ни в коем случае не извиняет бездействие и нерасторопность управляющих компаний. И если уж организация заключила договор на управление домом, она обязана выполнять тот минимальный перечень услуг, которого требует закон. Если этого не происходит, наступает административная ответственность», – сказала глава Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она также отметила, что если речь идет о безопасности жизни и здоровье людей, наказание должно быть и будет суровым.

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