РИАМО - 18 фев. На улично-дорожной сети Москвы образовались пробки в 9 баллов из 10 возможных. Особенно сложная ситуация возникла на Садовом кольце и ТТК, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Практически полностью прекратилось движение на Кремлевской, Болотной и Москворецкой набережных. Также замедлилось автомобильное движение рядом со станциями метро «Парк культуры», «Октябрьская» и «Маяковская».

Пробки наблюдаются на улице Сущевский Вал, Волгоградском проспекте и на съезде с шоссе Энтузиастов на Нижегородскую транзитную эстакаду. Также из-за возникли заторы на Никулинской улице и Аминьевском шоссе.

К 20 часам загруженность дорог мегаполиса снизится до 7 баллов, а практически полностью улицы города освободятся от транспорта к 23 часам.