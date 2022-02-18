РИАМО - 18 фев. Российская фигуристка Камила Валиева вернулась в страну с Олимпиады. В аэропорту Шереметьево ее встретило множество фанатов, журналисты и духовой оркестр, сообщает Nation News.

Люди встретили молодую спортсменку с цветами. У некоторых были плакаты «Ками, ты лучшая», «Камила, ты нас вдохновила!».

Однако девочка быстро прошла мимо фанатов под музыку оркестра, ни с кем не общалась. Она не приняла ни подарков, ни цветов, а только помахала рукой собравшимся.

Вместе с ней и остальными спортсменами прилетел и фристайлист Илья Буров, который завоевал бронзу в акробатике.

В декабре 2021 года 15-летняя Валиева сдала положительную допинг-пробу, в анализах девушки выявили запрещенное вещество триметазидин, однако об этом стало известно лишь во время проведения Олимпиады. На тот момент российская сборная уже выиграла командный турнир на Играх в Пекине.

В итоге выступление Валиевой в личном первенстве было под вопросом, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил фигуристке участвовать в соревнованиях. В итоге Валиева получила 224,09 балла. Золото выиграла Анна Щербакова (255,95 балла), серебро – у Александры Трусовой (251,73). Третье место заняла японка Каори Сакамото (233,13).