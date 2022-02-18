РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. В городском округе Мытищи прошло рабочее совещание сотрудников МФЦ городского округа Мытищи и ОВМ МУ МВД России «Мытищинское», сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ горокруга.

В совещании также приняли участие сотрудники МФЦ городского округа Долгопрудный. На рабочей встрече присутствовали руководители миграционных пунктов и заместители начальника отдела по вопросам миграции, весь руководящий состав мытищинского МФЦ и руководители отделов и их заместители долгопрудненского многофункционального центра.

В процессе взаимодействия и многофункциональных центров и МВД накопились рабочие вопросы, требующие широкого обсуждения, для более качественного оказания услуг населению и согласованной работы МФЦ и МВД.

Также в конце года были внесены изменения в соглашение между МФЦ и МВД, которые было необходимо разобрать более детально. Основными темами для обсуждения стали услуги регистрации граждан и снятия с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания, согласно действующему законодательству РФ; вопросы миграционного учета и оформления разрешений на временное проживание и вида на жительства иностранных граждан и лиц без гражданства.