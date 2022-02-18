РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Дениско дал старт всероссийским соревнованиям по боксу в Люберцах, передает пресс-служба администрации городского округа.

Турнир проводится во Дворце спорта «Триумф» и носит имена заслуженного тренера России, мастера спорта СССР Александра Щедеркина и его учеников – боксеров Юрия Капитонова и Владимира Кузина.

«Люберцы – центральная площадка в регионе по этому виду спорта. Такие масштабные соревнования проводятся здесь регулярно, а данный турнир проходит уже 32-й раз», - сказал Дениско.

В этом году в соревнованиях участвуют 150 спортсменов из городов России. Финал турнира – 19 февраля.

«Я сам занимаюсь боксом много лет и вижу, как популярен этот вид спорта у молодых ребят. В Люберцах много талантливых спортсменов. Такие соревнования поддерживают в них огонь борьбы и стремление к достижению результатов», - добавил Дениско.