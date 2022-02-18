РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Жители Люберец 21 февраля смогут увидеть из окон полет дронов с картинами, картины из серии «Эмоции и чувства» принадлежат московской художнице Марине Звягинцевой, сообщила пресс-служба Звягинцевой.

Выставка пройдет с 13:00 до 15:00.

Выставка начнется возле корпуса 1 дома №65 улицы 3-е Почтовое отделение. Посмотреть пробный полет дрона с картиной можно по ссылке: https://www.dropbox.com/s/4d35ys7eid2uyk6/20220214-214506-558.MP4?dl=0.