РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Пробка протяженностью более 6 км образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В сторону области скорость движения потока замедляется в районе станции МЦД-2 Павшино. Участок от эстакады на пересечении с Ильинским шоссе до Успенской церкви обозначен на карте красным цветом. Далее до поворота на Светлую улицу автомобили движутся медленнее, чем при свободной дороге.

Пробки образовались также на всех примыкающих к Волоколамскому шоссе улицах.

Значительная часть дороги, ведущей от улицы Дубравной в микрорайоне Митино до Речной в Красногорске, обозначена на карте бордовым цветом, это значит, что автомобили практически не движутся.

Парализовано движение и на улице Заводской в сторону Ильинского шоссе.

На Новорижском шоссе пробки образовались на всех съездах в сторону Красногорска. Круг на пересечении с Ильинским шоссе также движется крайне медленно.

Тех, кто заезжает в округ через поселок Нахабино, пробки ждут на съезде с Новорижского шоссе, на дороге от деревни Лешково до деревни Исаково и от эстакады возле станции МЦД-2 Нахабино до выезда на Волоколамское шоссе. Объехать последнюю пробку через Аникеевку не получится – на переезде затор до перекрестка с круговым движением.

Напряженная дорожная ситуация сложилась на Пятницком шоссе. Участок от ТРК «Отрада» до деревни Аристово обозначен на карте цветами от бордового до желтого.

Километровые участки Путилковского шоссе от Пятницкого шоссе и от улицы Садовой до МКАД обозначены на карте бордовым. Сервис оценивает ситуацию здесь на 9 баллов.