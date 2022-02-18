РИАМО - 18 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу проверил, как идет строительство станции «Марьина Роща» Большого кольца метрополитена, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

Данная станция входит в северо-восточный участок нового кольца подземки.

«Со станцией будет взаимодействовать единый транспортный узел с несколькими другими линиями. Это Люблинско-Дмитровская линия метрополитена, МЦД-2 и будущий МЦД-4», — уточнил мэр.

Северо-восточный участок БКЛ является самым глубоким на строящейся ветке, поэтому работы по его возведению важны для мегаполиса. Из 7 станций данного участка для пассажиров открыли 4. Основные строительные работы на 3 станциях планируют завершить в текущем году.

«В целом северо-восточный участок сделает метро доступнее для 800 тыс. москвичей, <…> которые получат дополнительные транспортные возможности», — отметил Собянин.

Строящаяся станция «Марьина Роща» расположилась на 3-м проезде Марьиной Рощи. В пешей доступности от нее проживают порядка 50 тыс. человек. Ожидается, что пассажиропоток данной станции после открытия будет 9,7 тыс. человек в день.

Мэр города сообщил, что «Марьина Роща» — это одна из самых сложных станций городской подземки. Строительство объекта ведется в закрытом контуре под землей, рядом проходит Люблинско-Дмитровская ветка.

«Она находится в топе трех самых глубоких станций города Москвы. И здесь будет смонтирован самый длинный эскалатор, 130 м», - сказал Собянин.

По его словам, станций подобной сложности в мегаполисе еще не строили. Сначала рабочие возвели большой вестибюль, чтобы часть помещений вывести наружу. Данный вестибюль является одним из самых больших в городе.

Основой дизайна станции «Марьина Роща» БКЛ будет эстетика фарфора. На сегодняшний день рабочие заканчивают устройство основных конструкций, ведется обратная засыпка котлована, монтаж металлоконструкций и инженерного оборудования. Строительная готовность объекта составляет 82%.

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