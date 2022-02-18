РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Дениско подарил Дому ветеранов Люберец современную аудиосистему, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участницы местного отделения «Женщин Подмосковья», а также представители организации «Дети войны» обратились к Дениско с просьбой оборудовать помещение музыкальным центром с караоке.

«Наказ был получен мной в ходе личного приема населения в декабре прошлого года. Дом ветеранов является центром притяжения для людей старшего поколения и общественных организаций, эта аппаратура необходима для проведения мероприятий», - сказал Дениско.