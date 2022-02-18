стопРИАМО - 18 фев. В Московской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 61,3%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным на 18 февраля, первым компонентом вакцины от коронавируса привились в регионе 5 167 160 человек. Полностью вакцинировались 4 983 224 человека.

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Подмосковье за прошедшие сутки составило 5 161, от инфекции умерли 26 человек.

С начала пандемии в регионе официально зарегистрировали 913 827 случаев заражения Covid-19, от болезни умерли 13 959 пациентов.

Ранее проверка специалистов Народного фронта в Московской области показала, что стоимость ПЦР-тестирования на коронавирус не изменилась с конца января.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>> ​