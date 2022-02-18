РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Климовский историко-краеведческий музей Подольска провел для школьников экскурсию «Мундир, как зеркало эпохи» ко Дню защитника Отечества, в ходе которой детей познакомили с историей военной формы, сообщает администрация музея.

В ходе интерактивной экскурсии для группы школьников «Мундир, как зеркало эпохи» ребят познакомили с историей военной формы, особенностями обмундирования разных родов войск, загадали загадки.

Особый интерес вызвала интерактивная игра «Найди мундир солдату», в которой дети с удовольствием соревновались и объясняли особенности современной экипировки воинов. Дети увидели ценные предметы времен Великой Отечественной войны: краги пилота, противогаз, фронтовую пилотку.