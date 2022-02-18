РИАМО - 18 фев. Сотрудники ГИБДД Москвы нашли потерявшегося итальянского мальчика, выяснили, кто его мама и передали ей сына, сообщается на сайте «МВД медиа».

10-летнего ребенка полицейские заметили на Калужской площади. Он был испуган, растерян и не говорил по-русски. Однако он назвал свое имя и сообщил по-английски, что является гражданином Италии.

«Оценив обстановку, инспектор незамедлительно связался с посольством Итальянской Республики, работники которого помогли установить контактные данные матери ребенка. Затем полицейский позвонил женщине и сообщил, что ее сын найден и находится в патрульном автомобиле на Калужской площади», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Через некоторое время женщина приехала на пост ДПС. Она пояснила, что сын увлекся чтением, не вышел вслед за ней из автобуса и потерялся.

Также она поблагодарила московскую полицию за помощь.