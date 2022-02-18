РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий приглашает горожан и гостей округа в выходные дни посетить мероприятия в парках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Любителей бега приглашают на PARKRUN в 9:00 в парке «Наташинские пруды» 19 февраля. В этот же день в «Лесной опушке» поселка Октябрьский состоится лыжная гонка памяти А. А. Прокуророва в рамках акции #БежимсБольшуновым. Начало в 11:00.

«Танцевальная программа для представителей старшего поколения «Ретро в моде» начнется в 11:00 на центральной площади парка «Наташинские пруды». Продолжаем болеть за наших фигуристов на Олимпиаде в Пекине и наслаждаться мастерством воспитанников отделения фигурного катания МУ КСШОР. На льду катка в Наташинском парке пройдут показательные выступления юных спортсменов. Начало в 11:45», - добавил Ружицкий.

Также 19 февраля в 12:00 жителей приглашают на экоакцию по сбору вторсырья «РазДельный сбор» в Наташинском парке и парке Сказок в Томилине. Для самых юных жителей в 12:00 начнется игровая программа «Все в парк». В 15:00 в томилинском парке Сказок пройдет экологическая акция «Покорми птиц зимой». Все желающие смогут повесить кормушки и скворечники, а также оставить корм. Кинопоказ под открытым небом «Зимний кинотеатр» в Наташинском парке состоится в 18:00.

«В воскресенье, 20 февраля, в Центральном парке пройдет спортивный праздник для воспитанников воскресных школ городского округа Люберцы «День православной молодежи». Начало в 13:00», - заключил Ружицкий.