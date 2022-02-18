РИАМО - 18 фев. Женщина погибла от упавшей на нее с крыши многоквартирного дома глыбы льда, следователи устанавливают обстоятельства случившегося, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия.

Инцидент произошел на 13-й Парковой улице. От полученных травм женщина 1963 года рождения скончалась на месте.

Измайловским межрайонным следственным отделом СК по Восточному административному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее в пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы РИАМО сообщили, что женщина нарушила меры безопасности, когда шла по улице.

Видео с места смертельного падения льда с крыши на женщину в Москве>>