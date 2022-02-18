РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Жителей Подольска попросили сообщать о работах на крышах домов без страховки, чтобы избежать трагедии и выявить недобросовестные компании, сообщил начальник теротдела микрорайона Климовск Роман Ермаков.

В микрорайоне Климовск Подольска в пятницу 3 рабочих упали с крыши во время очистки снега, двое погибли, один находится в больнице. Работы выполняла подрядная организация.

«Это зона ответственности подрядной организации. Тем не менее теротдел администрации округа усилит контроль за выполняемыми работами. Разошлем официальные обращение и письма всем подрядным организациям. Также просим жителей информировать управляющую организацию и органы власти, если будут выявлены подобные случаи работы без страховки рабочих на кровле», - сказал Ермаков.

Он отметил, что информация от жителей поможет оперативно реагировать и принимать меры к руководству недобросовестных компаний, нарушаюших правила безопасности. В будущем такие организации не будут допускать к выполнению контрактов.