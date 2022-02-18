РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Свыше 133 тыс. жителей Люберец вовлечены в занятия физкультурой и спортом, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год.

«Порядка 290 мероприятий за год, 80 культивируемых видов спорта, из которых 22 – олимпийских, более 133 тыс. вовлеченных в занятия физической культурой люберчан. В 25 мероприятиях комплекса ГТО приняло участие 1,9 тыс. человек, из них 800 выполнили нормативы на знаки отличия», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что за прошедший год выполнены работы по строительству и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры.

«Мы открыли ледовую арену площадью почти 5 тыс. кв. м с центром временного размещения спортсменов на 56 мест и раздевалками на стадионе «Зенит» в Томилине», – подытожил Ружицкий.