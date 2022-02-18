РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Люберецкая городская прокуратура направила в суд уголовное дело по факту хулиганства и умышленного причинения тяжкого время здоровью, опасного для жизни человека, совершенного из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых как оружие, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Житель поселка Малаховка обвиняется в совершении преступлений по части 2 статьи 213, а также подпунктам «д, з» части 2 статьи 111 УК РФ.

По версии следствия, в 2021 году гражданин, находясь в квартире в Малаховке, изготовил смесь из горючих жидкостей, которую разлил в шесть стеклянных бутылок, оборудовал каждую бутылку фитилем для поджигания. Затем в присутствии жителей, находившихся на улице, поджег вышеуказанную горючую смесь и сбросил их с балкона квартиры, отчего произошли очаги возгорания.

После этого житель Малаховки вышел на улицу и, держа в правой руке топор, а в левой руке нож, умышленно нанес удар ножом в живот проходящему мимо человеку, чем причинил последнему тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

В отношении обвиняемого органом предварительного следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.