РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. В подмосковном Королеве в текущем году проведут ремонт в 9 школах, сообщил глава города Игорь Трифонов.

В пятницу глава Королева отчитался перед жителями о проделанной работе в 2021 году. На отчете присутствовали депутаты Госдумы и Мособлдумы, представители градообразующих предприятий и Общественной палаты, депутаты городского совета депутатов, сотрудники городских учреждений, почетные граждане.

«В конце 2021 году в Королеве после встреч с учителями была разработана муниципальная программа по комплексному ремонту школ наукограда», - сказал Трифонов.

Особое внимание при ремонте будет уделено цокольным этажам, общественным пространствам, рекреациям, лестничным маршам. Планируется обновить спортивные и актовые залы, учебные кабинеты.

Ремонт будет проведен в лицее №4, гимназиях №№9, 11, 17, 18, 3, школе-интернате для слепых и слабовидящих детей и в школе №1.

Капитальный ремонт ждет и школу №13. Работы будут проведены в рамках государственной программы губернатора «Образование Подмосковья».