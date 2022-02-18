РИАМО - 18 фев. Проверка специалистов Народного фронта в Московской области показала, что стоимость ПЦР-тестирования на коронавирус не изменилась с конца января. Эта была повторная проверка, сообщает пресс-служба ОНФ.

Специалисты обошли несколько частных лабораторий в Московской области. Самая высокая цена оказалась в лаборатории «Инвитро». Там сдача ПЦР-тестирования обойдется в 2540 рублей. В лаборатории «Гемотеста» цена немного ниже. В этом учреждении за анализ нужно будет заплатить 2300 рублей. Дешевле всего ПЦР-тестирование на коронавирус будет стоить в лаборатории «KDL». Там за это нужно будет заплатить 1580 рублей. Уровень указанных цен не поднимался с конца января.

В начале февраля генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам регионов провести проверки обоснованности стоимости взятия ПЦР-тестов в лабораториях медучреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в местных аптеках.

В конце прошлого месяца специалисты отделения Народного фронта в Подмосковье обратились по этому вопросу в Управление Федеральной антимонопольной службы. Недавно в ОНФ пришел ответ от регионального УФАС. В документе было сказано, что еще идет анализ рынка оказания услуг платного ПЦР-тестирования на территории Московской области.

«Жители Подмосковья могут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус в поликлиниках по месту жительства. Но, если по каким-то причинам у них этого не получается сделать, или, например, нужно срочно куда-то улететь, то наши граждане обращаются в частные лаборатории. Цены, конечно, здесь пока кусаются. Данный вопрос мы держим на особом контроле и будем добиваться их снижения», – подчеркнула руководитель регионального исполкома Народного фронта в Московской области Юлия Белехова.

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