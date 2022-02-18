РИАМО - 18 фев. Столичный суд в пятницу заменил условный срок для Олега Навального на реальный с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Изменить условия отбывания наказания требовала ФСИН России, сообщает РИА Новости.

Брат Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов - ред.) Олег был осужден минувшем летом по так называемому «санитарному делу». Его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. После того, как приговор суда вступил в силу, Олег не встал на учет в уголовно-исполнительную инспекцию.

Решение назначить колонию именно строгого режима суд объяснил тем, что «в действиях Навального установлены отягчающие обстоятельства, а именно рецидив».

При этом сейчас Олег Навальный не находится на территории России. Сообщалось, что осенью он улетел на Кипр.