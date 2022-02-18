РИАМО - 18 фев. Детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова считает, что физические нагрузки у молодых спортсменок очень высокие, это серьезно ослабляет психологическое здоровье девочек. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она отметила, что у российских фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой случился нервный срыв.

Валиева была лучшей после короткой программы, но в итоге заняла 4 место, спортсменка дважды упала в произвольной программе и получила 224,09 балла. Золото взяла россиянка Анна Щербакова (255,95 балла), серебро – у Александры Трусовой (251,73 балла), бронза – у японки Каори Сакамото (233,13 балла).

По мнению Наумовой, срыв может произойти при слишком высокой физнагрузке, если у ребенка есть травма и если человек занимается спортом в ущерб своему здоровью.

17 февраля Трусова и Валиева расплакались после произвольной программы на Олимпийских играх. Трусова заявила, что она ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лед. Валиева в это время также не сдерживала эмоций и обнималась с членом тренерского штаба.

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