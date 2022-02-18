РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. В минувшем году на работу в Королеве привлекли 76 медработников, в том числе и узких специалистов, сообщил глава города Игорь Трифонов.

В пятницу глава Королева отчитался перед жителями о проделанной работе в 2021 году. На отчете присутствовали депутаты Госдумы и Мособлдумы, представители градообразующих предприятий и Общественной палаты, депутаты городского совета депутатов, сотрудники городских учреждений, почетные граждане.

«Мы понимаем, что в здравоохранении кадры решают все, поэтому большое внимание уделяем привлечению медицинских работников. На регулярной основе проводятся дни открытых дверей для студентов и выпускников медицинских учебных заведений. Школьникам предоставляются целевые направления в вузы и ординатуру. С начала 2021 года в королевские медучреждения привлечено 76 специалистов, в том числе узких», - сказал Трифонов.

Медики также получают материальную поддержку в виде дополнительных выплат за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей. Для получения средств достаточно подать заявление на портале госуслуг. Также для медицинских работников действует областная программа «Социальная ипотека». В Королеве сертификаты по программе получили уже 40 медработников.

Ремонтируются лечебные учреждения. В пилотный проект по программе губернатора Московской области «Наша поликлиника» вошли 2 поликлиники из Королева. Отремонтированы они будут по новым стандартам.

В скором времени на территории Центральной городской больницы на улице Циолковского начнется проектирование новой поликлиники смешанного типа на 1 тыс. посещений в смену с собственным клинико-диагностическим центром.