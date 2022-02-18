РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. В минувшем году на работу в Королеве привлекли 76 медработников, в том числе и узких специалистов, сообщил глава города Игорь Трифонов.
В пятницу глава Королева отчитался перед жителями о проделанной работе в 2021 году. На отчете присутствовали депутаты Госдумы и Мособлдумы, представители градообразующих предприятий и Общественной палаты, депутаты городского совета депутатов, сотрудники городских учреждений, почетные граждане.
Медики также получают материальную поддержку в виде дополнительных выплат за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей. Для получения средств достаточно подать заявление на портале госуслуг. Также для медицинских работников действует областная программа «Социальная ипотека». В Королеве сертификаты по программе получили уже 40 медработников.
Ремонтируются лечебные учреждения. В пилотный проект по программе губернатора Московской области «Наша поликлиника» вошли 2 поликлиники из Королева. Отремонтированы они будут по новым стандартам.
В скором времени на территории Центральной городской больницы на улице Циолковского начнется проектирование новой поликлиники смешанного типа на 1 тыс. посещений в смену с собственным клинико-диагностическим центром.
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