РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В микрорайоне Климовск Подольска сотрудники полиции задержали 32-летнего приезжего, подозреваемого в грабеже мобильного телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 19-летнего местного жителя. Он рассказал о том, что неизвестный нанес ему телесные повреждения и похитил мобильный телефон. Инцидент произошел около одного из домов на улице Товарная. Общая сумма материального ущерба составила 15 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. У него изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 161 УК РФ «Грабеж». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.