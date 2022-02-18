РИАМО - 18 фев. Подмосковье вошло в топ-3 среди субъектов РФ во Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в номинации «Территория детского туризма», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Перечень субъектов, которые вошли в число финалистов, сформировали по решению экспертных групп в составе Экспертного совета. Также в тройке лидеров оказались Ленинградская и Самарская области.

В финале премии в 15 официальных номинациях будут представлены презентации представителей 28 регионов страны.

Вышедших в финал участников оценят в Санкт-Петербурге. Финальное мероприятие пройдет 24-25 февраля.

Финалистов оценят в категориях культурно-познавательного, детского, санаторно-курортного, событийного, гастрономического, промышленного, сельского, экологического туризма и других.

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