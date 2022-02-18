РИАМО - 18 фев. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился с 61,9% до 59,7% за неделю, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В настоящий момент полную процедуру вакцинации от коронавируса в России прошли 86 690 920 граждан. Прививку первым компонентом вакцины на территории страны сделали 82 609 487 человек.

Сейчас уровень коллективного иммунитета свыше 80% достигнут в нескольких субъектах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге, Республике Карелия и Севастополе.

Эксперты считают, что снижение показателей обусловлено тем, что переболевшие коронавирусом и привитые от заболевания более 6 месяцев назад утрачивают иммунитет к Covid-19 и не проходят процедуру ревакцинации.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>> ​