РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. В Королеве задержали мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля в ходе ссоры, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию Королева обратился житель Мытищ и сообщил, что на улице Циолковского в ходе возникшего словесного конфликта неизвестный мужчина умышлено повредил переднюю правую дверь принадлежащего ему автомобиля. Сумма материального ущерба составила более 16 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого 31-летнего жителя Щелкова.

В отношении задержанного дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.