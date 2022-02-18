РИАМО - 18 фев. На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о частых визитах в РФ западных политиков, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что своим приездом в Москву рад «разбавить западную элиту». Лукашенко подчеркнул, что у него есть темы для общения с Путиным.

«Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми. Есть, действительно, о чем поговорить», — заявил Лукашенко.

На переговорах президенты обсудили торгово-экономическое сотрудничество и безопасность. Ранее Путин заявил, что для России и Белоруссии 2021 год был продуктивным в плане двустороннего сотрудничества.